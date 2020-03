Condividi Pin 8 Condivisioni

La nota di Rodolfo Lena, Consigliere Regionale PD, Presidente della Commissione Affari Istituzionali e componente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio

Coronavirus, Lena (PD): “Da Regione Lazio nuove misure per fronteggiare l’emergenza” – La Regione Lazio ha appena approvato nuove misure per fronteggiare l’emergenza e contenere la diffusione del COVID – 19, a beneficio sia dei cittadini sia del personale sanitario. Da oggi è attiva l’app di telemedicina LAZIODOCTOR (scaricabile al link www.regione.lazio.it/DRcovid) per la telesorveglianza e il telemonitoraggio dei pazienti positivi e di quelli in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero si stanno implementando i posti letto, anche di Terapia intensiva, ed è stato chiesto alle strutture sanitarie pubbliche e private di mettere a disposizione posti con preavviso di 24 ore. All’interno del Policlinico Tor Vergata, si sta allestendo la Torre 8 di Medicina interna come esclusiva unità COVID-19 per assicurare 80 posti letto specificamente dedicati. Si stanno inoltre allestendo il presidio G. Eastman e l’Istituto Cardiologico come strutture riservate esclusivamente alle malattie COVID-19. Per i pazienti asintomatici, quelli non critici e in via di guarigione, si stanno predisponendo strutture di accoglienza e ospitalità protetta in ragione del necessario isolamento, soprattutto laddove vi sia mancanza di care giver o supporto familiare. Altre misure riguardano i medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta associati in unità di cure primarie, che possono individuare un referente COVID, il quale riceverà i previsti dispositivi di protezione individuale in caso di visite mediche domiciliari. Si tratta di misure concrete ed efficaci che devono però necessariamente combinarsi con il rispetto delle prescrizioni da parte di noi tutti. Stiamo vivendo una grave emergenza e abbiamo tutti il dovere di fare la nostra parte, a partire dal rimanere a casa”. Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Istituzionali e componente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.