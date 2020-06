Coronavirus, chiude il covid center al Campus Biomedico

Condividi Pin 0 Condivisioni

Visita dell’assessore D’Amato che ha ripercorso i 75 giorni di attività

Dopo 75 giorni di attività chiude il Covid Center del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e oggi Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha voluto salutare direttamente tutto il personale del Covid Center ringraziandolo per il lavoro svolto all’interno della rete regionale del Lazio attivata per curare le persone colpite dal nuovo coronavirus.

Nell’arco di 11 settimane 90 professionisti tra medici, infermieri e personale sanitario e tecnico, unitamente a professionisti e ricercatori impegnati a trovare le soluzioni ingegneristiche, organizzative e mediche più efficaci in tempi ridottissimi hanno salvato la vita a una sessantina di persone, pari a oltre l’80% dei pazienti, tra ricoverati in condizioni disperate, persone con gravi patologie pregresse, anziani in età avanzata come una donna di 97 anni dimessa pochi giorni fa e persino una giovane di 29 anni.