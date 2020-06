Ladispoli, aiuti per i proprietari di Dehors

Condividi Pin 5 Condivisioni

Approvata dalla giunta una delibera che viene incontro agli imprenditori e ai proprietari di locali

Favorire la ripresa delle attività economiche, rispettando tutte le prescrizioni sul distanziamento e le misure di sicurezza: questo lo scopo dell’articolo 181 del Decreto Rilancio approdato in Giunta giovedì mattina e votato all’unanimità.

“Con la delibera n.87– spiega l’Assessore al Commercio Francesca Lazzeri – abbiamo dato nostro il sostegno alle imprese che operano nel campo della somministrazione che hanno esaurito i metri quadri possibilmente occupabili con strutture dehors, tavoli e sedie, pedane, che potranno aumentare gratuitamente fino al 31 ottobre l’occupazione di suolo pubblico e privato fino a un massimo del 30%.

Ovviamente tutte le occupazioni dovranno comunque rispettare il vigente regolamento comunale sui dehor, con particolare riferimento alle distanze minime previste dal Codice della strada per garantire il passaggio dei pedoni sui marciapiedi.

Per ottenere l’ampliamento sarà sufficiente compilare lo schema di domanda, allegando una semplice planimetria, e indirizzare il tutto all’ufficio SUAP comunale”.

Per visionare la domanda https://www.comunediladispoli.it/dehors-temporanei-…/notizia