Il totale dei positivi da inizio emergenza è di 1.205.881

Coronavirus, cala il numero dei tamponi in Italia. Oggi 27.354 nuovi positivi

Il Ministero della Salute ha da poco comunicato i nuovi dati di oggi, 16 novembre 2020. Sarebbe infatti in calo il numero dei nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore

Sono 27.354 le persone che hanno contratto il virus, contro i 33.979 di ieri. Inoltre anche il numero dei tamponi soltanto nella giornata di oggi sarebbe risultato inferiore, con 152.663 invece che 195.275.

Per quanto riguarda le persone che hanno perso la vita, oggi sono 504 e 70 sono invece i ricoveri in terapia intensiva. I decessi sono in totale 45.733.

Rimane ancora alto il numero dei positivi.