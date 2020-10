Share Pin 0 Condivisioni

Il primo cittadino: “E’ stato un decorso difficile, con ricadute, debilitazione per l’organismo e momenti critici ma ne sono uscito”

Coronavirus Bracciano, guarito il sindaco Armando Tondinelli –

“Sono guarito dal Covid, è stato un decorso difficile, con ricadute, debilitazione per l’organismo e momenti critici ma ne sono uscito e vi ringrazio per il grande affetto che mi avete dimostrato”.

Il Sindaco Armando Tondinelli ha ripreso la sua attività politico – amministrativa a palazzo comunale dopo quasi un mese da quando ha contratto il virus: “Quello che mi sento di dire riguardo questa terribile pandemia – ha detto il Sindaco – è che non bisogna sottovalutarla e seguire rigorosamente le regole anti–Covid”. (QUI IL VIDEO)

“Ai giovani vorrei dire di non prendere alla leggera questo virus, so bene che la gran parte dei ragazzi è responsabile, ma vorrei che ricordassimo tutti, loro compresi, che anche se il Covid si contrae senza sintomi si diventa potenzialmente contagiosi e pericolosi per i soggetti più a rischio come gli anziani e coloro che hanno già patologie”.

“Dobbiamo stare attenti a non portare il Covid nelle nostre case e proteggere i nonni e i bambini. Voglio ringraziare sentitamente la direzione della Asl Rm4, tutti i medici e gli operatori sanitari che instancabilmente portano avanti un lavoro enorme”.

“Purtroppo, siamo ancora in piena emergenza, ci sono ancora nuovi casi di Covid e decessi, nel Lazio, in Italia, nel mondo”.

“Non abbassiamo la guardia, manteniamo il distanziamento, indossiamo la mascherina e laviamoci bene le mani”.

“Auguro a tutte le persone che stanno combattendo contro il virus di guarire presto e tornare alla normalità”.

“Dobbiamo restare uniti e vi assicuro che prenderemo tutte le misure necessarie per fare in modo che questo virus possa essere limitato e possa presto scomparire”.

“Grazie di cuore a tutti per la grande vicinanza che mi avete dimostrato in tutti questi giorni. Andrà tutto bene e insieme ce la faremo”