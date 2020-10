Share Pin 0 Condivisioni

Il comitato dei commercianti: “Non siamo noi gli organizzatori della manifestazione”

Ladispoli, il Comitato commercianti di viale Italia si dissocia dalla manifestazione di sabato

Riceviamo e pubblichiamo –

Il Comitato Commercianti Viale Italia e vie limitrofe ci tiene a specificare di non essere l’organo ideatore e responsabile della manifestazione che si terrà sabato 31 Ottobre in piazza del monumento ai caduti a Ladispoli.

Il Comitato ha appreso ieri, a mezzo stampa, di tale evento .

Non conoscendo i nomi dei responsabili, il programma della manifestazione e l’obiettivo di tale, ma soprattutto non essendo stati interpellati per conoscere la nostra idea, ci teniamo a specificarne la non paternità .

Ci auguriamo altresì che tutto si svolga con la supervisione delle forze dell’ordine , e nel pieno rispetto delle regole scongiurando episodi di violenza e delinquenza come accaduto a Roma, Napoli e Milano. A tal proposito chiediamo che l’amministrazione verifichi che siano rispettate tutte le regole in ottemperanza alle normative anti COVID essendo, tra l’altro, il nostro territorio, già fortemente esposto e piegato dai numerosi contagi degli ultimi giorni .

Ultima cosa: sarebbe stato opportuno contattare l’unico gruppo UFFICIALE e legalmente riconosciuto del territorio per considerarne l’opinione e gli umori, detto ciò resta inteso che ognuno sceglierà secondo la propria coscienza ed il proprio sentimento, se aderire o meno a tale evento ma NON POTRÀ FARLO a nome e per conto del COMITATO COMMERCIANTI viale Italia e vie limitrofe .

Il direttivo del CCL