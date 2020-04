Condividi Pin 16 Condivisioni

Coronavirus, Bambin Gesù: 21 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro-

Sono 21 i pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro, l’Ospedale Bambin Gesù.

Si tratterebbe di 7 mamme e 14 bambini.

Tre di questi sono in terapia intensiva, con quadro clinico simile e parametri vitali in miglioramento. In dimissione 1 paziente clinicamente guarito