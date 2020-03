Condividi Pin 20 Condivisioni

Coronavirus, Azzolina: “Anno scolastico non sarà più lungo”

No al prolungamento per l’anno scolastico e Si ad un esame di Stato serio e tarato in base all’emergenza da covid-19. Queste, alcune delle misure che saranno prese in considerazione per l’attività didattica.

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dichiarato ai microfoni de La7 che la riapertura delle scuole è prevista solo ed esclusivamente quando si disporrà un quadro epidemiologico dell’Italia che permetterà a studenti e docenti di tornare in aula.

Per quanto riguarda la possibile proroga sulla sospensione scolastica oltre il 3 aprile, soltanto le Autorità Sanitarie potranno deciderlo.