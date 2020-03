Condividi Pin 0 Condivisioni

Si tratta di una coppia di ultrasessantacinquenni

Coronavirus, altri due casi a Civitavecchia

Lo riporta il Messaggero: una coppia di ultrasessantacinquenni di Civitavecchia che si trovava in isolamento domiciliare è risultata positiva al Covid-19. L’uomo è stato portato in ospedale per monitorare la situazione e successivamente è stato trasportato allo Spallanzani.