Agli 80 ragazzi era stato negato l’imbarco al porto

Civitavecchia, Asl chiarisce: no interventi sanitari su studenti spagnoli

“In merito agli 80 studenti spagnoli bloccati all’imbarco a Civitavecchia e trasferiti nuovamente presso una struttura alberghiera sul territorio della ASL Roma 1, l’Azienda ribadisce che non ci sono condizioni cliniche ed epidemiologiche tali da richiedere interventi di carattere sanitario, ne’ a tutelare della popolazione ne’ dei turisti stessi. Non si ravvedono elementi tali da imporre ulteriori restrizioni, restano in vigore come per tutti i cittadini le norme previste sulla mobilità a carattere nazionale”.

Lo dichiara in una nota la Asl Roma 1.