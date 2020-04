Coronavirus, Allumiere. Il Sindaco Pasquini plaude i cittadini per il senso di responsabilità dimostrato a Pasqua

Condividi Pin 1 Condivisioni

Così il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini dal proprio profilo social: “Ci tengo a ringraziare tutti i concittadini per il grande senso di responsabilità dimostrata in questi giorni di Pasqua. Oggi abbiamo lasciato le campagne vuote, tra un po’ di tempo, torneremo alle nostre tradizioni, consapevoli di aver affrontato e sconfitto TUTTI INSIEME la pandemia del COVID-19, il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Purtroppo oggi, la ASL RM4 ci ha comunicato di un nuovo positivo nella nostra comunità. Un concittadino che da oltre 8 giorni stava in isolamento preventivo. Vicinanza a lui e tutti coloro che stanno lottando. Vi garantisco che non sarete soli e lottando TUTTI INSIEME, riusciremo a vincere questa battaglia!!! … “Chi ha fede muove le montagne; chi ha fede fa proseliti; chi ha fede vince le battaglie.” Luigi Sturzo (1871–1959)”