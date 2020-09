Share Pin 1 Condivisioni

5 necessitano di Terapia Intensiva

Bollettino medico numero 221 del 7 settembre 2020. In questo momento presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” sono ricoverati 74 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2.

5 pazienti necessitano di Terapia Intensiva.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 643.