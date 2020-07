Condividi Pin 3 Condivisioni

53 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 16 sottoposti ad indagini

Coronavirus, allo Spallanzani sono ricoverati 69 pazienti – Bollettino medico numero 173 del 21 luglio 2020. In questo momento presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” sono ricoverati 69 pazienti. Di questi 53 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 16 sottoposti ad indagini.

2 pazienti necessitano di Terapia Intensiva.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 530.