Il tasso di positività aumenta di un punto percentuale e se la maggior parte dei numeri calano nelle regioni rosse da più tempo, aumentano in quelle che erano gialle tre settimane fa

Coronavirus, allerta in Italia per la pressione sugli ospedali

I dati nazionali dell’andamento della pandemia di Sars-Cov-2 sono interpretati come indicativi del successo delle nuove restrizioni su base settimanale.

Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, afferma che “è evidente la netta correlazione tra variazione dei nuovi casi e il colore delle Regioni di 3 settimane fa”.

Tutte le regioni rosse e arancioni hanno registrato dei cali, tranne Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto, che 3 settimane fa erano in area gialla o bianca.

In totale oggi i positivi in Italia però registrano un aumento: sono 23.696 i positivi, contro i 21.267 di ieri.

Il numero delle vittime non è cambiato: sono 460, cioè lo stesso numero di ieri.

Il tasso di positività è del 6,8%, aumentando di un punto percentuale rispetto a ieri che era al 5,8%.

A far pensare è anche il numero dei ricoverati: sono quelli nei reparti specializzati Covid-19 hanno visto una leggerissima flessione, ma le terapie intensive sono 3.620, 32 in più rispetto a ieri.

A livello settimanale, aumentano le persone in isolamento domiciliare (+4,3%), i ricoveri con sintomi (+8,9%) e le terapie intensive (+8,9%), mentre calano i decessi (-7,7%).

“Nonostante la lieve flessione della curva dei contagi – commenta Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari Gimbe – peggiora la situazione sul versante ospedaliero, anche perché la terza ondata è partita da un ‘altopiano’ molto elevato di posti letto occupati”.

Le soglie di allerta in area medica sono dunque superate in 10 regioni, mentre quelle in terapia intensiva sono superate in 12 regioni.

