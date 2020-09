Share Pin 21 Condivisioni

I ringraziamenti della direzione della ASL Roma 4 al personale che si è speso nella riuscita del drive in

Coronavirus. Al porto di Civitavecchia un lavoro enorme con i test –

Con la fine della stagione turistica, le navi al porto di Civitavecchia iniziano a imbarcare meno persone ed è questo il momento per la ASL di fare un bilancio del drive in allestito per l’emergenza estiva.

“Un lavoro enorme quello dei tamponi al drive in del porto di Civitavecchia, che ha permesso di spezzare una catena di contagi che si sarebbe sparsa per tutto il territorio nazionale” – scrive la direzione dell’azienda sanitaria.

“Ora che le navi iniziano a trasportare meno persone è tempo per la Asl Roma 4 di riorganizzare il lavoro”.

E specificano che da lunedì 14 settembre saranno spostati i tamponi per gli imbarchi dal porto alla tenda posta presso l’Ospedale San Paolo.

Nessuna variazione per i tamponi agli sbarchi che restano attivi dalle 6 del mattino alle 13 e dalle 18 fino a notte.

La direzione aziendale ringrazia tutta la squadra che si è messa a disposizione per realizzare un lavoro fondamentale per la sicurezza della salute pubblica