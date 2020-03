Condividi Pin 9 Condivisioni

Il comunicato dell’associazione

Coronavirus, ADAMO sospende attività

Il consiglio direttivo dell’Associazione Domiciliare Assistenza Malati Oncologici, ADAMO onlus, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza “coronavirus”,è costretto a sospendere alcune delle proprie attività, tra cui il trasporto dei pazienti presso i centri di radioterapia come noto dislocati lontani dalla città di Civitavecchia.-

L’ADAMO e i propri volontari rimangono comunque a disposizione per ogni tipo di informazione circa le attività residue.

Sarà cura di questa associazione rendere nota la ripresa delle attività sospese non appena le condizioni lo permetteranno.

Per informazioni:

Civitavecchia e Santa Marinella: tel. 3662090513;

Tolfa e Allumiere: tel. 3315976283;

Tarquinia: tel. 3397642051

e.mail: amministrazioneadamo@libero.it www.adamonlus.it