Grande impegno da parte di Humanitas e Nogra in questi giorni di emergenza sanitaria. La crisi economica inizia a farsi sentire pesantemente nelle famiglie della città balneare

Coronavirus, a Ladispoli consegnati 160 pacchi in 13 giorni

Da un giorno all’altro si sono ritrovati senza più nemmeno i soldi per comprare un semplice pacco di pasta o di pannolini per i propri figli.

Negozi chiusi, produzione bloccata. Incassi e guadagni praticamente azzerati.

Sono questi gli effetti dell’emergenza coronavirus.

Con il diffondersi del virus, il Governo ha cercato di chiudere quanto più possibile l’Italia per proteggerla dal diffondersi del contagio.

E così tante saracinesche, in particolare delle attività commerciali e produttive a conduzione familiare, si sono abbassate, mettendo in ginocchio intere famiglie.

Ed è proprio a loro, a queste famiglie, che il grande cuore dei volontari di Humanitas con il sostegno e l’impegno del Nogra, si rivolge.

Volontari che da giorni sono impegnati quotidianamente a raccogliere segnalazioni, richieste di aiuto e a portare un po’ di conforto, un pacco di pasta, un po’ di zucchero, nelle case di chi ha visto crollare il proprio mondo.

In soli 13 giorni sono 160 i pacchi alimentari distribuiti dalle associazioni di volontariato.

Si pensa a tutti: dagli adulti ai più piccini, anche loro con le loro esigenze.

Un lavoro, quello dei volontari, reso possibile grazie alle donazioni arrivate a centinaia da parte di imprenditori e cittadini che hanno messo a disposizione prodotti delle loro aziende, generi alimentari.

“Stiamo andando avanti con le donazioni”, ha spiegato la presidente di Humanitas Ida Rossi in prima linea, in trincea, con i volontari in questa dura e delicata fase che l’Italia intera sta attraversando.

Donazioni aumentate notevolmente in sole 24 ore dopo l’appello lanciato da Animo onlus a sostegno di Humanitas e Nogra.

In sole 24 ore, ieri era stati raccolti oltre 4mila euro per l’acquisto dei generi di prima necessità.

Il materiale viene raccolto nella sede del Nogra in via Duca degli Abruzzi.

Qui i volontari preparano i pacchi da destinare alle famiglie che ne hanno bisogno.

I volontari del Nogra con i loro mezzi si recano personalmente a casa delle famiglie. Ovviamente tutto in sicurezza.

Tra le donazioni ovviamente ci sono anche i beni di prima necessità per i più piccini: pannolini, omogeneizzati, biscotti per la prima infanzia.

“I pacchi – ha spiegato ancora Ida Rossi – vengono preparati ad hoc per rispondere alle esigenze della famiglia”.