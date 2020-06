Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco Esterino Montino via social. “Solo 3 quelle in sorveglianza attiva”

Coronavirus, a Fiumicino sono 7 le persone attualmente positive – Così il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino dal proprio profilo social: “È arrivato poco fa l’ultimo aggiornamento dalla Asl RM3 sui contagi in città.

Secondo gli ultimi dati, le persone positive al coronavirus in città sono 7, mentre sono solo 3 quelle in sorveglianza attiva”.

I numeri continuano ad essere incoraggianti, sebbene stabili per quanto riguarda i casi positivi. Un segnale che continuare a seguire le prescrizioni e le regole per il contenimento del contagio è quello che dobbiamo fare perché, come sappiamo, il virus è ancora in circolazione e non è stato debellato.

Non possiamo permetterci un nuovo innalzamento dei contagi e per questo chiedo la collaborazione di tutte e tutti.”