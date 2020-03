Condividi Pin 8 Condivisioni

La campagna volta a coloro che in questo periodo difficile, di quarantena, si vedono costretti a rimanere a casa, lontano dai propri affetti

Coronavirus, a Cerveteri prende il via ‘Una telefonata speciale agli anziani e a chi è solo’

Anche a Cerveteri prende il via la campagna ‘Prenditi cura di chi è anziano e solo’. Si tratta di un’iniziativa speciale volta a coloro che in questo periodo difficile, di quarantena, si vedono costretti a rimanere a casa, lontano dai propri affetti.

E, nella maggior parte dei casi ad essere soli sono soprattutto gli anziani. Con la nuova campagna basterà davvero poco far tornare loro un sorriso, la voglia di distrarsi facendo anche una chiacchierata, giusto il tempo necessario per far scomparire la paura del Coronavirus, che in queste settimane sta attanagliando tutta l’Italia e non solo.

“In questo periodo c’è tanta gente sola. Chiamala e tienigli compagnia” ha detto sui social il Sindaco Alessio Pascucci.