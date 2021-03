Share Pin 7 Condivisioni

In down la piattaforma informatica

Coronavirus, 94 positivi oggi sul territorio della Asl Roma 4

Sono 94 i nuovi casi positivi registrati nel territorio della Asl Roma 4 nelle ultime 24 ore.

Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

A causa dell’incendio alla sede del data center OVH in Francia, la piattaforma informatica della Asl Roma 4 è in down e pertanto oggi 10 marzo, non sarà possibile rendere noto il bollettino con i dati per comuni diffusi come di consueto.