Siti irraggiungibili e malfunzionanti, ecco perché

Un grande incendio è divampato nella notte in Francia. A prendere uno dei più grandi data center d’Europa, gestito da OVH a Strasburgo.

Francia, in fiamme data center OVH: migliaia di server in down

(Foto da Wired)

Intervenute immediatamente sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno tentato di domare e contenere le fiamme innalzatesi per diverse ore.

Notizia che in breve tempo si è diffusa nel web, destando preoccupazione per gli utenti che si sono trovati costretti ad avere problemi di accesso ai server. L’intero sito è stato isolato e tutti i servizi in SGB1-4 sono stati danneggiati.

In down anche le piattaforme istituzionali e informatiche, come quella della Asl Roma 4 che, oggi 10 marzo, non renderà noto il bollettino dei dati diffusi per comuni come di consueto, bensì sarà diffuso tramite un comunicato regionale.