Share Pin 46 Condivisioni

Coronavirus, 89 nuovi casi sul territorio: 12 a Ladispoli –

Anche oggi a causa del black out del server a cui si appoggia la piattaforma informatica di flusso dati, non ci è possibile fornire un comunicato completo in quanto non tutti i flussi sono stati ripristinati.

Lo rende noto attraverso il proprio profilo social l’Asl Roma 4 nell’esporre il consueto bollettino quotidiano dedicato all’emergenza covid nel territorio di riferimento dell’azienda sanitaria locale.

“Oggi sul territorio – prosegue Asl – sono stati riscontrati 89 positivi: Anguillara 4; Bracciano 1; Campagnano 1; Canale 1; Capena 6; Castelnuovo 1; Cerveteri 7; Civitavecchia 9; Fiano 9; Formello 10; Ladispoli 12; Manziana 2; Morlupo 6; Nazzano 1; Riano 3; Rignano 7; Sacrofano 2; Sant’Oreste 4; Santa Marinella 2; Tolfa 1. 918 persone sono attualmente in isolamento domiciliare. Tamponi ultime 24 h: Tamponi rapidi 594; Tamponi molecolari 391.”