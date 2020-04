Condividi Pin 122 Condivisioni

Coronavirus, 3 nuovi casi a Cerveteri. 11 a Civitavecchia-

La regione Lazio ha appena comunicato i nuovi casi positivi riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di 24 così distribuiti :

11 a Civitavecchia

2 ad Allumiere

3 a Cerveteri: 2 uomini e una donna, tutti in isolamento domiciliare.

6 a Bracciano

1 a Riano

Sono avvenuti due decessi: un uomo di 64 anni di Manziana e un uomo di 79 anni di Ladispoli, del quale anche il Sindaco Alessandro Grando ha dato la tragica notizia.

L’uomo era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato trovato positivo al covid-19 ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Entrambi i casi avevano patologie pregresse.

Nelle ultime 24 h sono stati effettuati 86 tamponi, 2833 persone sono in sorveglianza domiciliare, mentre 1419 sono uscite dalla sorveglianza.

Si riporta di seguito il totale complessivo per comuni:

Allumiere: 10 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 8 positivi

Anguillara :10

Bracciano :18 positivi riscontrati di cui un decesso e un guarito per un totale di 16 positivi

Campagnano :6

Canale M: 9

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri :30 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 28 positivi

Civitavecchia :171 positivi riscontrati di cui 17 decessi e 2 guariti per un totale di 152 positivi

Fiano R: 8 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 7 positivi

Filacciano: 2

Formello: 7

Ladispoli :26 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 24 positivi

Manziana :25 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 24 positivi

Mazzano R: 1

Morlupo: 2

Riano:2

Rignano: 1

Sacrofano: 27

Sant’Oreste: 2

Santa Marinella : 21 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 20 positivi

Tolfa : 7 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 6 positivi

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.