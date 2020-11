Share Pin 7 Condivisioni

La Regione ha registrato il ricovero di quasi 2.800 persone e 257 sono in terapia intensiva

Coronavirus, 2.608 casi nel Lazio. Rapporto tamponi-positivi all’8,8% –

Nel Lazio si sono registrati 2.608 nuovi casi, 455 in più rispetto a ieri, ben 36 decessi (+20) e 257 guariti con un piccolo incrementi di 16 in più nelle ultime 24 ore.

Il rapporto tra tamponi e numero di positivi scende all’8,8%.

Si sono registrati 24 ricoveri in più rispetto a ieri per un totale odierno di 2.785 persone ospedalizzate di cui 257 in terapia intensiva (+20).

I dati nelle Asl del Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 582 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 558 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. 172 i casi su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano otto decessi di 58, 61, 80, 80, 83, 83, 87 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 409 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 57, 62 e 81 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 264 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 62, 66, 74, 83 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 66, 73, 79 e 88 anni con patologie.

Nelle province si registrano 593 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 75, 79, 80, 84 e 87 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 201 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 55, 59, 73, 78 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 151 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 74 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie.