3 casi positivi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, 13 bambini ricoverati al Bambino Gesù – Presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 3 casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore su 25 sospetti. In totale i bambini ricoverati nel Centro Covid di Palidoro sono 13, con sintomi respiratori ma stabili. Tra i genitori, 7 positivi al covid ma in buone condizioni cliniche. Disponibilità a collaborare con i pediatri della regione per la prossima campagna vaccinale antinfluenzale, in coerenza con le indicazioni della Società Italiana di Pediatria.