Si terrà una conferenza stampa aperta al pubblico per ufficializzare la firma: in cantiere il restyling di Piazza Aldo Moro

Convenzione tra l’ordine degli architetti e il Sindaco di Cerveteri –

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo per il futuro della città la conferenza di presentazione che si terrà lunedì 24 marzo alle ore 11:30 presso l’Aula del Granarone.

Durante l’incontro verrà ufficializzata la firma di due convenzioni tra il Comune di Cerveteri e l’Ordine degli Architetti, che daranno il via a importanti iniziative per la valorizzazione del territorio.

Alla conferenza stampa sarà presente, per sottoscrivere ufficialmente la Convenzione, l’Architetto Alessandro Panci, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

La prima iniziativa riguarda l’attivazione di un concorso internazionale di idee, aperto a ingegneri e architetti, per selezionare il miglior progetto per il restyling di Piazza Aldo Moro.

Questo concorso rappresenta un passo fondamentale per coinvolgere i professionisti nella riqualificazione urbana, raccogliendo proposte innovative per migliorare gli spazi pubblici, valorizzare il territorio e rispondere alle esigenze della comunità.

La cittadinanza sarà parte attiva del processo, contribuendo alla scelta del progetto che darà un nuovo volto alla piazza principale della città. Una volta selezionata l’idea migliore, l’amministrazione si impegnerà a realizzarla.

La seconda convenzione prevede l’attivazione di stage formativi per neolaureati in architettura, che potranno svolgere un periodo di formazione presso l’Ufficio Urbanistica del Comune. Un’opportunità importante per i giovani professionisti, che potranno acquisire esperienza sul campo e, al tempo stesso, contribuire al lavoro dell’Ente.

L’incontro sarà l’occasione per presentare nel dettaglio queste iniziative e per confrontarsi su come tali collaborazioni potranno incidere sul futuro urbanistico di Cerveteri.

“Ci tengo fin d’ora a ringraziare l’Ordine degli Architetti per questa preziosa opportunità. Un ringraziamento particolare va anche all’Assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Luchetti, per il lavoro svolto nel raggiungimento di questo obiettivo. Un obiettivo reso possibile anche grazie al supporto dei nostri dirigenti, l’Ing. Manuela Lasio (Urbanistica) e l’Arch. Fabrizio Bettoni (Lavori Pubblici), il cui impegno porterà alla nostra città indubbi vantaggi”, scrive il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti nel comunicato ufficiale con cui si invita a partecipare tutta la cittadinanza e la stampa.