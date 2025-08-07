Controlli e sanzioni della Capitaneria di porto a Ladispoli e Marina di San Nicola per i pescatori amatoriali

La Guardia Costiera di Ladispoli-Marina San Nicola intensifica i controlli contro i pescatori amatoriali che mettono a rischio la sicurezza dei bagnanti. Recentemente, un residente è stato sorpreso mentre cercava di pescare spigole dagli scogli di via Marco Polo, nonostante il divieto vigente dalle 8 alle 19 fino al 21 settembre.

Il comandante Cristian Vitale ha adottato misure più severe: multa di 1000 euro, sequestro dell’attrezzatura e del pescato. Non è il primo caso: settimane fa, un altro giovane aveva reagito con violenza, lanciando pietre contro la Guardia Costiera e minacciando gli agenti, finendo sotto denuncia.

Le operazioni di controllo continueranno intensamente anche ad agosto, per proteggere i bagnanti, soprattutto i bambini, da rischi legati a lenze e ami abbandonati. Dall’inizio dell’estate sono state già sanzionate circa dieci persone, a dimostrazione di un fenomeno che la Capitaneria vuole fermare per garantire sicurezza e rispetto delle regole.