Furto di parte della staccionata alla pista ciclabile di Fregene: denunciato un villeggiante 

Nel tardo pomeriggio di oggi, su segnalazione di numerosi cittadini, la Polizia Locale è intervenuta al Villaggio dei Pescatori di Fregene per verificare un presunto furto di materiale appartenente alla staccionata della pista ciclabile, recentemente ripristinata dall’Area Lavori Pubblici del Comune.

L’intervento è stato richiesto direttamente dal vice sindaco, a fronte delle lamentele per la scomparsa improvvisa di alcuni pali in legno, utilizzati per delimitare il percorso ciclabile. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi del caso e, seguendo alcune indicazioni, hanno individuato in un’abitazione del Villaggio la presenza di legname identico a quello sottratto.

Dopo aver atteso il rientro degli occupanti della casa, situata su proprietà demaniale, un villeggiante ha ammesso di aver divelto personalmente i pali, senza fornire spiegazioni precise, ma confermando che si trattava del materiale rimosso dalla recinzione.

In seguito agli accertamenti, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento. Il materiale è stato immediatamente recuperato e consegnato alla ditta incaricata dal Comune, che provvederà nei prossimi giorni al ripristino della recinzione danneggiata.

“Continuiamo a contrastare atti incivili e vandalici che purtroppo si ripetono sul nostro territorio”, ha commentato il vice sindaco Onorati, sottolineando la necessità di tutelare i beni pubblici e il decoro urbano.