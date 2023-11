Controlli della Polfer nelle stazioni del stazioni Lazio: 10mila identificati in una settimana

10.228 persone identificate, 2 persone arrestate, 15 denunciate in stato di libertà, 428 le pattuglie impiegate in stazione,19 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 8 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, nell’ultima settimana, in ambito regionale a cui vanno aggiunti ulteriori 2 arresti per spaccio di stupefacenti.

Particolare rilievo ha assunto l’operazione “ALTO IMPATTO”, di lunedì e giovedì caratterizzata da controlli straordinari all’interno della Stazione Ferroviaria di Roma Termini volti ad incrementare il livello di sicurezza. L’impiego di numerose pattuglie della Polizia Ferroviaria, destinato al rintraccio di soggetti pericolosi e molesti, all’identificazione di soggetti di nazionalità extracomunitaria, di soggetti che svolgono attività di spaccio di sostanze di stupefacenti con contestuale bonifica dell’area interessata, è volto anche a realizzare controlli amministrativi degli esercizi pubblici commerciali e di distribuzione.

Martedì scorso, personale del Compartimento Polfer per il Lazio, unitamente a personale della Questura e del commissariato San Giovanni, ha proceduto a dare esecuzione al sequestro disposto dall’A.G. effettuando lo sgombero di un edificio di proprietà delle Ferrovie dello Stato (ex zuccherificio), dove all’interno si erano indebitamente introdotti 4 stranieri, identificati e deferiti in stato di libertà, per il reato di occupazione abusiva.

Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Lazio hanno proceduto all’arresto di due cittadini stranieri responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato di uno zaino ai danni di un viaggiatore. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Gli agenti della Sezione Volanti, all’esterno dello stesso scalo ferroviario, , hanno sorpreso due giovani nord africani con alcuni grammi di hashish; gli stessi sono stati arrestati e posti a disposizione della Magistratura.