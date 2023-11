Cerveteri, “Io posso, crescere insieme” porta il Banco Alimentare al Giovanni Cena

Grazie al progetto “Io posso, crescere insieme” ideato dai professori di religione Dall’Acqua e Paglioni, nelle giornate del 25 ottobre e del 9 novembre il direttore del Banco Alimentare Lazio Monica Tola e alcuni tra responsabili e volontari hanno incontrato gli alunni della secondaria del Giovanni Cena per approfondire temi quali povertà, esclusione sociale, spreco. Oltre a spiegare le attività portate avanti dall’associazione per aiutare i più bisognosi, ci sono stati dei profondi momenti di riflessione con i ragazzi, al termine dei quali in molti sono stati felici di raccogliere l’invito e mettersi in gioco come volontari alla giornata della Colletta Alimentare. Perché, per usare le parole dei ragazzi, tutti siamo poveri di qualcosa, per essere noi i buoni samaritani e perché donare moltiplica la gioia. Un grande lavoro di squadra che con tanto entusiasmo e generosità ha permesso ai ragazzi di raccogliere circa 900 kg di cibo.