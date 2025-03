Continua la collaborazione tra l’Associazione Scuolambiente e Conad Superstore di Ladispoli –

Nell’ambito del progetto “Io Mangio Sano” di Scuolambiente le classi 2D e 2Edella secondaria di primo grado, accompagnati dei professori De Santis e Lignitto, hanno svolto un interessante visita alla Conad Superstore di Ladispoli. Scopo del progetto è sensibilizzare i giovani studenti verso la sana alimentazione, il rispetto delle risorse alimentari e l’uso consapevole delle stesse limitandone lo spreco. A questo scopo la professoressa Bressanello, volontaria di Scuolambiente, ha affrontato con gli studenti diversi argomenti dagli stili alimentari ai diversi tipi di diete (mediterranea, vegetariana, vegana) per arrivare ai cibi del futuro, ai prodotti a km 0 e alla stagionalità. Un approfondimento importante ha riguardato gli imballaggi e il riciclo, le etichette e l’importanza del banco alimentare. Grazie alla disponibilità e alla sensibilità della direttrice Maheba Papi è stato poi possibile organizzare una “visita sul campo” presso la Conad di Ladispoli. Gli studenti hanno così dialogato con David Pizzonia, capo area della Conad Superstore, Giovanni Lacavalla capo reparto della pescheria, Claudio Pellegrini responsabile della gastronomia e il fornaio Marco Sebastianelli che hanno mostrato i metodi e i processi di lavorazione dei prodotti e la gestione degli sprechi. La mattinata si è conclusa con una golosa merenda offerta dalla Conad. “Voglio ringraziare personalmente la direttrice Maheba Papi e tutto il personale della Conad per la preziosa collaborazione e la nostra volontaria professoressa Bressanello per la professionalità del suo lavoro” ha detto la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “E un pensiero speciale ai docenti, gli studenti e alla DS dell’Ilaria Alpi sempre disponibilie collaborativi.”