Share Pin 6 Condivisioni

Il Presidente: “Non prevediamo aumenti di tasse anzi molti i finanziamenti”

Conte: ”Verso il rilancio dell’economia con attenzione alla sanità, all’istruzione e al lavoro”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto a Palazzo Chigi per illustrare le misure della manovra di bilancio per il 2021, approvata dal Consiglio dei ministri.

“Non prevediamo aumenti di tasse. Bloccati pignoramenti fino a fine anno. Si tratta di una manovra di bilancio ambiziosa che punta all’istruzione, al lavoro, del valore di 24 miliardi di euro, 15 miliardi prelevati dal programma Nex Generation View che punta a rafforzare sanità e trasporto scolastico a livello comunale e regionale.

Previsto un ulteriore finanziamento per le casse di integrazione per favorire l’accesso alle imprese. Prevediamo un rilancio all’economia, favorendo lavoro alle donne e ai giovani. Dobbiamo rendere equo il sistema fiscale.

Abbiamo azzerato per 3 anni i contributi per le assunzioni dei giovani sotto i 35 anni. Attenzione costante per il mondo della disabilità, rinforzando i fondi a vantaggio delle famiglie.

In particolare, prevediamo 1,2 miliardi per finanziare docenti di sostegno per ragazzi con disabilità. Un primo e significativo tassello grazie anche all’assegno unico familiare, con il quale è stato possibile stanziare circa 6 miliardi di euro con l’obiettivo preciso di giungere ad una maggiore trasparenza e modernità.

Dobbiamo pagare tutto perché tutti possiamo pagare meno. Una ulteriore spinta per modernizzare il nostro Paese, con vantaggi per i consumatori e negozianti. Chi compra con carte avrà rimborsi. Questa è una strategia improntata ad incentivi, a chi ricorre a forme di pagamento svantaggiate. La manovra guarda al lungo periodo. Abbiamo portato a regime il taglio cuneo fiscale già disposto con la precedente legge di bilancio. Per quanto riguarda la riforma Irpef e aliquote, l’obiettivo è di stanziare 8 miliardi, fondo dedicato al recupero evasione e al lavoro sommerso”.