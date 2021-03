Share Pin 1 Condivisioni

Il centro studi rivendica la paternità della richiesta, ricopiata ieri da Santa Marinella Progressista e Democratica

Consulta del Turismo, la richiesta era del Centro Studi Aurhelio –

Quella di creare una Consulta del turismo per uniformare l’offerta turistica in città e mettere in rete gli operatori economici con gli Enti locali, ha come promotore il Centro Studi Aurhelio e non Santa Marinella Progressista e Democratica che ieri ha ricalcato la nota stampa del centro studi Aurhelio.

“Santa Marinella è piena di turisti ogni fine settimana, Tidei invece di programmare e attivare la delega al turismo, pensa a Marte e alle isole in mezzo al mare”. Iniziava così la nota stampa del Centro Studi Aurhelio.

La nota:

“Siamo ormai a ridosso della primavera e con tutta probabilità ad una stagione estiva che – in ragione delle limitazioni regionali – determinerà anche quest’anno un massiccio aumento del turismo e della villeggiatura di prossimità, nella nostra cittadina.

Nei fine settimana, gli esercizi della ricettività e le agenzie immobiliari stanno registrando un rilevante aumento di visite e richieste, non solo per affitti a lungo termine ma anche per acquisti ed investimenti immobiliari.

In tutto ciò che fa l’amministrazione? Dorme.

Non solo non promuove il suo territorio e le sue specificità nei principali capoluoghi del Lazio ma, addirittura, il Sindaco non nomina il delegato al turismo e non istituisce un tavolo permanente di confronto sul turismo, le politiche della villeggiatura e il rapporto con le compagnie crocieristiche.

Quest’ultima proposta è già da qualche anno che la sosteniamo, per offrire a tutti i rappresentanti istituzionali e di categoria, l’opportunità di armonizzare e coordinare le scelte, per ciò che attiene alle politiche sul territorio. È infatti proprio dall’esperienza dello scorso anno che si deve far tesoro, per canalizzare le scelte su eventi e iniziative qualificate – oltre che, di livello – per tenere lontane le tentazioni di un turismo con le fiere all’amatriciana, di demiliana memoria.

Al contrario, ogni settimana dobbiamo ascoltare dal Sindaco, di viaggi interstellari e faraonici progetti che chissà, quando e dove, vedranno la luce. Non vorremmo dunque che questi silenzi, siano il frutto dei litigi interni per occupare questa o quella poltrona. Di professionalità e competenze a riguardo, il territorio è pieno, si individui quindi una persona capace, anche al di fuori delle logiche da manuale cancelli e si dia inizia ad una fase nuova. Velocemente, però il tempo è tiranno.

Il consiglio direttivo del Centro Studi Aurhelio

