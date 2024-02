Consiglio comunale dei Giovani di Cerveteri, il Sindaco: “Ringrazio gli studenti dell’Enrico Mattei per averci invitato a raccontare questo progetto”

La Sindaca Gubetti questa mattina tra gli studenti insieme al Vicesindaco Battafarano, il Delegato Matilli e il giovane Giacomo De Vito

“Ieri, insieme al Vicesindaco Federica Battafarano, al Delegato Christian Matilli e al giovane Giacomo De Vito, ho avuto il piacere di incontrare i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri e presentare un progetto che ci sta particolarmente a cuore: il Consiglio Comunale dei Giovani. Mi complimento con i ragazzi per l’interesse dimostrato e per la partecipazione e con i docenti per aver dato vita a questo momento nell’ambito delle iniziative della settimana dello studente. E’ stata l’occasione per parlare della nascita del Consiglio comunale dei Giovani, uno strumento di democrazia, che rappresenta i giovani fra i 14 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Comune per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica, culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutto ciò che riguarda l’amministrazione del territorio e in special modo su ciò che riguarda i giovani. E’ importante che i ragazzi possano conoscere da vicino il ruolo del Sindaco, della giunta, del consiglio comunale e il funzionamento della macchina della pubblica amministrazione, e possano contribuire a portare una visione del tutto nuova dei loro bisogni, loro sono i cittadini di domani, che si proiettano verso un’età adulta in cui saranno parte attiva della società e devo contribuire a costruire la città del domani.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a seguito dell’incontro avuto con gli studenti dell’Istituto durante il quale ha illustrato il Regolamento appena approvato. Sempre sul tema, il Sindaco ha invitato i ragazzi all’incontro pubblico di venerdì 23 febbraio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone: un pomeriggio interamente dedicato a loro e all’iter burocratico che porterà all’indizione delle prime elezioni giovanili e conseguente elezione del Consiglio.

Rendere partecipi i giovani – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nei processi istituzionali è un passaggio fondamentale per la crescita della comunità. Quanto prima, saranno indette le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani a cui spero possano partecipare in molti: sono certa che rappresenterà un importante strumento di consultazione e confronto, che rafforzerà l’attività amministrativa”.