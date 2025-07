Consiglio comunale, Belardinelli: “A Cerveteri secondo il Presidente del Consiglio non si possono applaudire gli interventi dei consiglieri d’opposizione”

“Per il Presidente del Consiglio Travaglia due cittadini possono essere espulsi dall’aula solo perché si sono permessi di applaudire l’intervento di due consiglieri di opposizione. L’applauso è durato solo alcuni secondi ed è avvenuto ad intervento concluso, quindi nessun disturbo è stato recato allo svolgimento dei lavori e di certo un applauso non può essere considerato una violenza o minaccia”.

Così l’esponente di FdI ed ex consigliere comunale, Anna Lisa Belardinelli.

“Nella foto qui sotto – aggiunge – l’art. 11 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale che regola lo svolgimento delle sedute in cui non mi sembra di leggere che gli applausi siano vietati. La verità è che ieri sera in consiglio c’era talmente tanto nervosismo che probabilmente anche un battito di ciglia avrebbe dato fastidio. In ogni caso chi vuole svolgere una funzione così importante e super partes come quella del Presidente del Consiglio dovrebbe quantomeno studiare le norme che disciplinano i suoi poteri”.