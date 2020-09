Share Pin 4 Condivisioni

Nasce il Comprensorio

Confartigianato sbarca sul Litorale Nord. Da Civitavecchia a Fiumicino al fianco degli artigiani

Confartigianato sbarca sul Litorale Nord. In uno dei momenti più duri che l’economia del nostro Paese ricordi, infatti, la storica associazione scende in campo al fianco delle migliaia di artigiani e piccoli imprenditori operano sul vasto territorio che si estende da Civitavecchia a Fiumicino. Nasce così il Comprensorio del Litorale Nord di Confartigianato Roma Città Metropolitana, che ha fra i suoi principali obiettivi quello di promuovere e difendere l’artigianato Made In Italy.

Costituita nel 1946 con il preciso intento di tutelare e offrire rappresentanza agli artigiani italiani, Confartigianato Imprese vanta oggi ben 103 associazioni territoriali, 21 federazioni regionali, 12 federazioni di categoria e 46 associazioni di mestiere. Numeri che la rendono, di fatto, il principale punto di riferimento per le piccole e medie imprese del settore.

Innovazione, lungimiranza e preparazione sono solo alcuni degli ingredienti che costituiscono la linfa vitale di Confartigianato, da sempre vicina alle esigenze dei cittadini con servizi che includono formazione, aggiornamento, assistenza legale, ambiente, igiene, sicurezza e qualità.

L’Italia – vale la pena ricordarlo – è prima in Europa per numero di imprese artigiane: un record che rende l’impegno e la presenza capillare di Confartigianato sul territorio ancor più fondamentali per la ripartenza e per la crescita economica del Paese.

Ed è proprio a quest’esigenza che risponde il Comprensorio Litorale Nord, nato all’indomani di una pandemia che messo in serio pericolo l’esistenza di tanti piccoli imprenditori che da generazioni lavorano con orgoglio nel settore dell’artigianato. Assistere, incentivare e sostenere sono dunque le parole d’ordine del nuovo progetto di Confartigianato Imprese, da oggi ancor più vicina alle piccole realtà locali a nord di Roma.