Per precauzione in attesa di test molecolare

Cerveteri, bimbo positivo al Covid19. Sospese le lezioni per la 1c delle medie a Cerenova

“Siamo stati appena conttattati dalla ASL RM4. Ci hanno comunicato che un alunno della scuola secondaria (medie), sezione 1C, Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”, plesso viale dei Tirreni a seguito di sintomi influenzali ha effettuato a Civitavecchia il test Covid19 risultando positivo.

Siamo in attesa del test molecolare, più accurato del primo. Ma, in via precauzionale, domani, martedì 22 settembre, LE LEZIONI SONO SOSPESE PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1C-MEDIA DEL PLESSO DI VIALE DEI TIRRENI A CERENOVA.

Questo il protocollo previsto dalla ASL. Tutti gli altri studenti della scuola possono frequentare regolarmente le lezioni.

Prima che tutti mi chiediate il nome dello/a studente/essa, vi comunico che NON è possibile al momento divulgarlo.

Un augurio di pronta guarigione e un abbraccio alla famiglia.

Come sempre, vi terremo informati” ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci