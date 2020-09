Share Pin 6 Condivisioni

Stop agli scempi nell’oasi protetta

Rifiuti abbandonati a Torre Flavia. Una volontaria lancia l’SoS e scende in campo

Rifiuti di ogni genere abbandonati a Torre Flavia. A lanciare l’SOS una volontaria indipendente presso il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia che, munita di guanti e tanta pazienza, ha cercato di far tornare il tratto più pulito possibile.

E così immediato è stato l’intervento per mettere un freno agli scempi nell’oasi protetta, in una delle aree più frequentate soprattutto dai bambini.

Un tratto ridotto in uno stato vergognoso, pieno di scarti e materiali elettrici incastrati tra le piante, in mezzo ai rovi e tra i rami.

La volontaria, che è voluta rimanere anonima, ha proseguito la pulizia anche su via Roma. In totale sono stati quattro i sacchi di rifiuti raccolti, tanto che si è reso necessario l’ausilio di una carriola per trasportarli via.