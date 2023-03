Al via la prima edizione del Concorso ‘Una meraviglia di limone – Città di Santa Marinella’

Tidei: “Un importante progetto per la nostra città che punta esclusivamente a coinvolgere quante più persone possibili rendendo come unico protagonista il limone”

“Pubblicato sul sito istituzionale del comune un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla prima edizione del Concorso ‘Una meraviglia di limone – Città di Santa Marinella’ approvato con DGC n.53 dell’8 marzo 2023.

“Un importante progetto per la nostra città – sostiene il sindaco Pietro Tidei – che punta esclusivamente a coinvolgere quante più persone possibili rendendo come unico protagonista il limone. Nei giorni scorsi ho annunciato alla cittadinanza che il prossimo primo maggio inaugureremo la prima vasta e profumata limonaia di Santa Marinella che sorgerà in uno dei tratti più belli del litorale, nei pressi della località La Toscana.

“Una meraviglia di limone” è rivolto a tutti i cittadini che hanno un albero da frutto, in particolare limoni, nel proprio giardino. Potranno aderire compilando l’apposito modulo, corredato da un massimo di quattro fotografie in formato digitale con l’aggiunta di un documento di riconoscimento. Le immagini saranno poi valutate da una commissione composta dal personale dell’ufficio staff del sindaco e due agricoltori e floricoltori che decreterà i primi tre vincitori ad avere il limone più bello della Perla. Ai primi tre classificati saranno consegnati riconoscimenti con valore economico per favorire l’acquisto di ulteriori piantagioni. Con questo concorso la nostra intenzione è incentivare la coltura degli agrumi e in particolar modo dei limoni, che ben presto faranno da cornice appunto alla nostra amata Santa Marinella”.

REQUISITI

Possono partecipare al concorso cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea; residenti nel comune di Santa Marinella o proprietari di

immobili iscritti al catasto urbano in possesso. Tutti con i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;

– iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Santa Marinella oppure contribuente

censito quale proprietario di immobile in città;

– godimento dei diritti civili e politici;

– mancata condanna che comporti l’interdizione dai pubblici uffici;

– mancata situazione di conflitto di interesse con il Comune di Santa

Marinella.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli amministratori comunali, nonché quelli che

esercitano l‘attività di fioraio e vivaista.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il modulo da compilare è scaricabile direttamente sul sito istituzionale comunale https://www.comune.santamarinella.rm.it e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune in Via Cicerone 25, entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo 2023 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:

[email protected] oppure con consegna a mano su supporto informatico, ovvero tramite cd o chiavetta usb. Altrimenti tramite raccomandata A/R. Sulla domanda occorre inserire la dicitura: ”Domanda per la partecipazione alla 1^ edizione del Concorso “Una meraviglia di limone –

Città di Santa Marinella”.

PREMI

Saranno selezionati i primi tre vincitori, ai quali verrano distribuiti:

– € 500,00 al 1° Classificato

– € 300,00 al 2° Classificato

– € 200,00 al 3° Classificato

Ai fini della valutazione saranno considerati i seguenti criteri punteggio massimo 30 punti:

– longevità della pianta (max 5 punti);

– rigogliosa e armoniosa forma/crescita (max 15 punti);

– originalità dei frutti (max 10 punti).

L’individuazione dei vincitori sarà resa nota sul sito istituzionale comunale.

“Diamo il via ad una nuova ed importante iniziativa per la nostra città – conclude il sindaco Pietro Tidei – in quanto ancora una volta intendiamo coinvolgere il cittadino puntando all’arricchimento del nostro territorio e ad una maggiore visibilità culturale e turistica”.