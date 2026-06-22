Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, cambio della guardia nel Direttivo

Riceviamo e pubblichiamo:

Cambio della guardia al Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, la federazione dei Comitati Pendolari operanti sull’asse Aurelio – Portuense, da Montalto di Castro a Fiumicino e a Roma per la stazione Aurelia. A presiedere il direttivo del Comitato, composto da un membro per ogni stazione della linea, sarà collegialmente un “triumvirato”

composto da Giacomo Maria De Vito, fresco presidente del Comitato di Ladispoli – Cerveteri, Susi Di Giandomenico, presidente del Comitato di Tarquinia – Montalto, e

Sandra Felici, delegata del Comitato di Linea all’Osservatorio Regionale sui Trasporti.

“Quando a fine 2012 presi il testimone da Roberto Oertel, non avrei mai pensato di restare così a lungo alla Presidenza del Comitato”, ha dichiarato il Presidente uscente Andrea

Ricci, che, alludendo anche alla sua impegnativa attività di Presidente dell’Osservatorio Regionale sui Trasporti, aggiunge: “Da tempo cercavamo una soluzione che consentisse

una maggiore incisività in un momento in cui la FL5, dopo i risultati ottenuti negli anni, sta vedendo appannarsi quella caratteristica di fiore all’occhiello della rete regionale che

aveva acquisito ed in cui le continue modifiche al servizio richiedono un’attenzione giornaliera nella comunicazione verso i pendolari e nell’interlocuzione con la Regione e con Trenitalia. Sono convinto che questa sia una buona soluzione e rimarrò nel direttivo del Comitato di Linea offrendo il mio contributo per quanto possibile”.

“La mia attività nel Comitato pendolari litoranea Roma nord risale ormai a 16 anni fa, quando firmai la petizione per l’allargamento di Via della Stazione di Maccarese” ricorda

Sandra Felici. “Da allora fra alti e bassi nei rapporti con la Regione Lazio, abbiamo come gruppo ottenuto molti successi e fatto in modo, talvolta anche silenzioso, che la linea fosse una fra le migliori del Lazio. Ora a causa delle dimissioni del Presidente Andrea Ricci, che ringraziamo per il lavoro svolto, si è deciso di dividerci i compiti e la responsabilità della Presidenza in tre attivisti. Penso che questo porti ad una sinergia di intenti che spero fara sì che la FL5 diventi sempre più efficace, efficiente e vicina alle esigenze dei pendolari di tutte le località presenti sulla linea”.

“Ho preso da alcuni anni da Antonino Crea il testimone del Comitato pendolari di Tarquinia e Montalto” aggiunge Susi di Giandomenico “per portare il mio contributo anche al fine di evidenziare le problematiche delle persone che ogni giorno viaggiano provenendo dal nord di Civitavecchia. Ora con questo nuovo incarico continuerò a lavorare insieme agli altri due membri della presidenza provenienti da diverse località ed a tutto il direttivo in una sinergia di cui sono felice e che penso possa portare all’attenzione della Regione Lazio, di TI ed RFI esperienze e sollecitazioni per agevolare pendolari, studenti e viaggiatori”.

“Sono molto contento di questa nuova nomina” sottolinea Giacomo Maria De Vito. “Il Comitato rappresenta uno strumento importante per dare voce ai pendolari della FL5 in modo serio, coordinato e concreto. La sua forza nasce dall’ascolto e dalla partecipazione delle persone che ogni giorno vivono la linea: lavoratori, studenti, famiglie, cittadini che

hanno bisogno di un servizio ferroviario più puntuale, sicuro e affidabile”.

Da tutto il Direttivo quindi un invito ai pendolari della FL5 ed anche della FL1 lato Fiumicino ad entrare in contatto diretto attraverso le mail (quella di linea è [email protected]). con i comitati locali, al di là del successo “numerico” del gruppo Facebook del Comitato di Linea, per rafforzare collaborazione e “forza d’urto” nei confronti degli interlocutori nelle istituzioni, locali e regionali, e nelle aziende fornitrici.