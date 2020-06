Condividi Pin 1 Condivisioni

Comitato Pendolari Civitavecchia-Santa Marinella: “Ci auguriamo interventi rapidi”-

Il Comitato Pendolari Civitavecchia – Santa Marinella dirama il seguente comunicato in merito all’episodio avvenuto nella serata di mercoledì 17 giugno 2020 presso la stazione di Civitavecchia: una porzione dell’intonaco della pensilina del binario 1 è caduta nei pressi della scala di accesso al sottopassaggio centrale. Questo ha comportato l’interdizione dell’accesso al sottopassaggio dal lato del binario 1, che verrà verosimilmente protratta fino all’esecuzione dei lavori di ripristino.

Anzitutto, il Comitato si augura che i lavori per la messa in sicurezza della zona partano al più presto, auspicando in una celere riapertura dell’ingresso del sottopassaggio.

Questo episodio, tuttavia, non può che far riemergere il tema della situazione della stazione di Civitavecchia; più volte abbiamo affermato che la stazione necessità di seri e profondi interventi di riqualificazione, appellandoci anche alla politica locale perché questo tema divenisse di interesse primario.

Con estremo rammarico, i risultati ottenuti finora sono pochi: ad eccezione della messa in servizio degli ascensori di stazione nel dicembre del 2019, sul tema lavori non si è avuta nessuna novità. Quanto si è ottenuto sono lavori di utilità relativamente bassa: un marciapiede rialzato sui quattro totali della stazione, una riqualificazione di un ex-magazzino merci a nostro avviso inutile, ascensori messi in esercizio con più di due anni di ritardo dalla scadenza inizialmente prevista e una pensilina incompleta di lunghezza insufficiente il cui prolungamento è ostacolato dalla tettoia rinnovata dell’ex-magazzino di cui si è parlato in precedenza. Di questi e altri punti ne abbiamo parlato in un rapporto che abbiamo avuto modo di presentare in un incontro tra Comitato di linea, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Lazio nel corso del mese di aprile del 2019, ma senza aver trovato un riscontro positivo.

E per il futuro? Arrivati a metà del 2020, non ci sono più possibilità che i lavori possano ripartire nel corso di questo anno. Facendo riferimento a quanto riportato nell’ultima versione del Piano Commerciale RFI, la stazione di Civitavecchia sarà interessata da interventi solamente nel quinquennio 2021 – 2026, e con essa molte altre stazioni della FL5 ancora non interessate da interventi.

Volendo quindi essere il più possibile realisti, non possiamo che augurarci interventi rapidi in merito a quanto accaduto di recente. Perché una riqualificazione degna di questo nome, come quelle avvenute presso le stazioni di Marina di Cerveteri e Ladispoli, è da considerasi un vero e proprio miraggio.



Comitato Pendolari Civitavecchia – Santa Marinella