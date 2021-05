Share Pin 0 Condivisioni

Consigli per scegliere scaffali ed espositori per prodotti da promuovere in negozio

Scaffali espositori da negozio. Come sceglierli?

Avviare un’attività commerciale e farla crescere non è un obiettivo semplice da raggiungere. Proporre ai clienti dei prodotti di alta qualità è il primo passo per giungere alla fidelizzazione della clientela, ma è un errore pensare che sia sufficiente avere in negozio dei prodotti di qualità affinché i clienti decidano di acquistare.

La promozione dei prodotti, infatti, è tanto importante quanto la qualità degli stessi: a tal proposito, basti semplicemente pensare come molto spesso, una campagna pubblicitaria ottimale permetta di superare anche gli obiettivi di vendita originariamente prefissati.

Naturalmente, per una strategia di marketing realmente efficace, oltre a investire sulla promozione online e offline svolta all’esterno dell’attività commerciale, è importante ricordare come sia necessario prestare grande attenzione anche alla comunicazione pubblicitaria all’interno dello stesso punto vendita.

A questo proposito, gli scaffali ed espositori per negozi costituiscono una risorsa davvero fondamentale e imprescindibile, con cui è possibile creare un vero e proprio percorso di acquisto per i clienti.

In questo modo, potranno essere mostrati in modo semplice e diretto sia i prodotti più richiesti sul mercato sia le proposte caratterizzate dal miglior rapporto qualità – prezzo del momento.

Espositori e scaffali: la scelta passa per il tipo di prodotti da promuovere

Il desiderio di soddisfare tutti coloro che gestiscono un’attività commerciale ha portato le aziende specializzate nella realizzazione di espositori e scaffali a immettere sul mercato un’ampia gamma di modelli, quindi per individuare le proposte più adatte per il proprio negozio potrebbe essere utile seguire alcuni, semplici consigli.

Il primo aspetto da prendere in considerazione è la tipologia di merce che si vuole vendere e che deve essere messa in risalto nel punto vendita. Scegliere scaffali ed espositori specifici significa garantirsi la possibilità di valorizzare al meglio i prodotti

Tra le caratteristiche degli oggetti da vendere bisogna tener conto del peso, optando per degli espositori realizzati in materiali in resistenti, come per esempio il legno, così da risultare perfettamente in grado di reggere il carico nel caso di merce pesante.

Usare gli espositori corretti migliora anche l’esperienza del cliente durante la sua visita al punto vendita fisico, rendendo più semplice visionare determinate tipologie di prodotti in vendita, come per esempio gli articoli in promozione o le nuove uscite sul mercato.

Dagli espositori da terra ai modelli da banco

Al momento della scelta dell’espositore bisogna tener conto anche dello spazio a disposizione in negozio. In un ambiente di ampie dimensioni, il consiglio è di optare per modelli da terra, con cui arricchire la proposta delle corsie.

Nel caso in cui il punto vendita abbia dimensioni ridotte, invece, è indispensabile ottimizzare tutti i metri quadrati a disposizione. A questo proposito va ricordato che esistono anche degli espositori da banco, che possono essere posizionati direttamente sul bancone e che sono generalmente utilizzati per promuovere prodotti di piccole dimensioni.

Per le attività commerciali che desiderano sfruttare anche uno spazio all’esterno del punto vendita, inoltre, è possibile anche optare per espositori da esterno con cui attirare potenziali clienti all’interno del negozio.

Infine, se è vero che l’espositore è un prodotto prevalentemente funzionale, ciò non significa che questo oggetto non possa assolvere al contempo anche una funzione estetica.

Valutare lo stile dell’espositore è allora un altro aspetto importante quando si deve decidere tra i modelli disponibili in commercio, poiché anche l’impatto estetico è importante: a tal proposito, è bene tenere conto di come espositori dalle grafiche accattivanti e con dei colori coerenti con la tipologia di attività e di prodotto che si vuole vendere possano portare a ottenere risultati migliori.

