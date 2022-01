Daniele Posa (tecnico e titolare di Global Water Solution) spiega come orientarsi nel settore della purificazione dell’acqua proveniente da un pozzo e come berla in tutta sicurezza

Come rendere potabile l’acqua del pozzo? Ma soprattutto, è davvero possibile? E conviene?

Ci siamo rivolti a Daniele Posa (tecnico e titolare di Global Water Solution) per avere qualche risposta a queste domande.

Rendere potabile l’acqua del pozzo è un investimento intelligente

“Vero è che non solo è possibile rendere potabile l’acqua del pozzo” – spiega Daniele Posa, oltre vent’anni di esperienza nel settore potabilizzazione e purificazione dell’acqua – “Ma chi ha la fortuna di abitare fuori città ha la possibilità di risolvere un sacco di problemi e abbattere costi inutili con un investimento intelligente. Potrà dire addio alle pesanti confezioni di acqua in bottiglie di plastica da comprare ogni settimana al supermercato. E in più potrà bere un’acqua veramente sicura. Ma non solo questo: la stessa acqua potrà essere utilizzata con grande sicurezza anche per cucinare, l’igiene personale, per gli animali e le piante”.

Cosa deve fare chi vuole verificare se l’acqua del proprio pozzo è potabile?

“Tutto inizia con un test della qualità della tua acqua” – spiega Daniele Posa – “Se il test rivela che l’acqua non è potabile, allora bisogna attivare un laboratorio autorizzato affinché svolga delle analisi complete per conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell’acqua. Dobbiamo sapere con esattezza se le acque contenute da pozzi, serbatoi idrici e cisterne contengono batteri o virus, metalli pesanti o altre sostanze in soluzione, perché è assolutamente necessario eliminarli completamente ed impedire future nuove contaminazioni.

Gli agenti inquinanti più comuni nei pozzi sono:

Calcio e manganese

Arsenico

Batteri (come la famigerata Legionella)

Nitrati

Fluoruri

Ferro e altri metalli pesanti

“Prima di rivolgersi ad un laboratorio privato per le analisi, noi di Global Water Solution” – spiega Daniele – “consigliamo di contattare uno dei nostri tecnici specializzati perché garantiamo a tutti i cittadini della Regione Lazio un sopralluogo completamente gratuito e senza impegno in cui eseguiamo un primo test per comprendere la natura del problema che riguarda la tua acqua oppure la rete. Ogni problema ha la sua soluzione!”

