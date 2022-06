Columbia Beach Ladispoli: cultura, sport, musica e buona cucina

Ristorante e Pizzeria sul Lungomare centrale di Ladispoli dal 1947, ogni anno rinnova il fitto cartellone di eventi

Riparte alla grande un’altra estate piena di attività e di eventi al Columbia Beach di Ladispoli, lo storico stabilimento balneare, ristorante e pizzeria proprio al centro della cittadina del litorale romano. Chi scende lungo Viale Italia verso il lungomare, infatti, si trova subito di fronte al bianco edificio del Columbia e i suoi enormi spazi interni ed esterni.

Anche quest’anno i Fratelli Carnevalini, Paolo ed Enrico, insieme ad Agata ed Ida, e allo storico Staff del Columbia (squadra vincente non si cambia!) invitano ladispolani, villeggianti e turisti ad unirsi ad una serie infinita di iniziative: animazione, sport, musica, cultura… e non dimentichiamo l’ottima cucina di pesce e la famosa pizza del Columbia!

Torna il Campo Estivo Bimbi del Columbia Beach Ladispoli

Come ogni estate il Columbia Beach e Smiley World organizzano i centri estivi in spiaggia per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, da Giugno a Settembre, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7:30 alle 16:30 con incluso il pranzo e la merenda e, in più, magliettina e sacca in omaggio per tutti i partecipanti. Il personale del Centro Estivo Columbia è sempre qualificato e, per un divertimento sempre in sicurezza, strutture e materiali vengono periodicamente sanificati. Per chi ama il mare ci sono tantissime attività: tornei sportivi e ludici, laboratori creativi, fiabe animate ed eventi a tema. Oltre alle attività in spiaggia, lo staff affianca i bambini in attività di relax e gioco al fresco dell’ombra degli ampi spazi riparati del Columbia. Maggiori informazioni ai numeri: 351.66.87.777 e 320.56.75.056.

A tutto sport… in spiaggia e in mare!

Dalla mattina alla sera al Columbia c’è qualcosa da fare per chi ama le attività di gruppo, tenersi in allenamento e divertirsi. Nel pomeriggio, all’ombra della spiaggia, si tengono corsi di Zumba Fitness e Balli di gruppo, indicati per tutte le età e sempre divertenti. Maggiori informazioni al numero: 06 99 22 38 28

La Biblioteca Comunale di Ladispoli… al mare : Nati per Leggere, 5^ edizione!

La Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino Impastato invita tutte le famiglie a partecipare tutti i giovedì dei mesi di luglio e agosto, presso lo stabilimento Columbia di Ladispoli, alle ore 10.00 con le letture di Nati per Leggere, il programma nazionale a sostegno della lettura in famiglia, per i bambini da 0 a 6 anni.

È un’avventura iniziata per caso che riuscita a coinvolgere tantissimi bambini in questi anni, con le letture in estate, il periodo in cui tra vacanze, mare e riposo, la lettura dei libri sembra solo un compito aggiuntivo della scuola. E invece Loredana Simonetti con la collaborazione della famiglia Carnevalini è riuscita a renderlo un appuntamento fisso e atteso!

Lezioni di Fitness e Ginnastica Funzionale con Pura Vida 2.0

Prosegue la collaborazione del Columbia con Puravida 2.0 anche per la stagione estiva 2022 per le lezioni di fitness e funzionale. Il caldo spesso porta le persone lontano dalle palestre e quale miglior modo per proseguire il proprio programma di allenamento o iniziare da zero che farlo al fresco in una location piacevolissima al sorgere del sole? Volete che il vostro metabolismo metta il turbo e la vostra energia aumenti a dismisura allora il martedì e il giovedì alle ore 8:15, di fronte al mare con i trainer del Puravida 2.0. Ci sarà anche un originale gioco estivo che permetterà di vincere moltissimi premi allenandotsi. Maggiori informazioni ai numeri 375.5263296 e 06.99220877.

Tutti sul SUP, alla scoperta di Torre Flavia e del Castello Odescalchi, con Roberta Mariani!

Si chiama Stand Up Paddle ed è lo sport che da qualche tempo sta spopolando sulle spiagge di tutto il mondo. Il Columbia è già da diversi anni una delle migliori scuole del litorale per imparare questa divertente e tonificante attività sportiva. Ci sarà la possibilità, per tutti i curiosi, di provare il SUP per la prima volta, e poi subito via con le con gite mattutine, all’alba, per scoprire le bellezze del litorale, come l’Oasi di Torre Flavia e il Castello San Nicola. Istruttrice e animatrice la straordinaria Roberta Mariani (Sup Fitness Italia).







Feste e compleanni al Columbia con il Menù Pizza a 15 euro

Dal martedì al venerdì il Columbia è il posto perfetto per festeggiare con gli amici, con i compagni di scuola o con i colleghi del fitness. Come sempre il Columbia mette a disposizione i suoi ampi spazi per feste, compleanni e ricorrenze. Oltre all’ampia sala interna affacciata in riva al mare e alla veranda esterna coperta, si mangia direttamente in spiaggia, con i piedi nella sabbia! E come sempre, oltre al menù alla carta di pesce e di carne e alla famosa pizza (cotta nel forno a legna), il Columbia formula dei menù molto convenienti, per tutti i gusti. Il classico menù pizza è quello più gettonato anche dai più giovani e comprende: bruschetta al pomodoro + supplì + una pizza a scelta + acqua e bibita!





Columbia Beach Ladispoli, Stabilimento Ristorante Pizzeria sul Lungomare Centrale

Contatta il Columbia Beach Ladispoli: 06 99 22 38 28 – Aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 00.00. Ristorante aperto dal Martedì alla Domenica a pranzo e a cena.

Segui il Columbia Beach Ladispoli sui social: pagina su facebook; pagina su instagram

Leggi altri articoli sul Columbia Beach Ladispoli su BaraondaNews.it