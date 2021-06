Pin Email Shares 0

Colonie di topi a Marina di Cerveteri. I residenti: “Chiediamo un intervento immediato di derattizzazione” – riceviamo e pubblichiamo:

“Gli abitanti di Cerenova stanno vivendo giorni difficili perché costretti a dover condividere la loro quotidianità con la presenza di intere colonie di topi. Non si tratta più di piccoli topolini di campagna ma di un’autentica invasione di topi di medie e grandi dimensioni che circolano soprattutto nelle abitazioni con giardino”.

Così in una lettera arrivata in redazione.

“I topi – si legge – che non rappresentano più solo un problema per gli umani ma anche per gli animali domestici. Gli abitanti disperati chiedono a gran voce un immediato intervento di derattizzazione perché in queste case vivono famiglie anche con bambini piccoli che non meritano episodi sgradevoli che la compresenza di ratti comporta.

La derattizzazione non è più procrastinabile per motivi di igiene ambientale e sanità pubblica , questi interventi dovrebbero essere programmati e affermati con maggiore solerzia proprio per evitare la fastidiosa proliferazione di topi”.

“Anche una scorretta e selvaggia raccolta differenziata – chiosa la nota – può causare questo fenomeno ed i cittadini dal canto loro possono solo segnalare e denunciare, ma poi i provvedimenti devono essere presi velocemente dall’amministrazione comunale”.