“Clean-Up Day”: a Campo di Mare pulizia della spiaggia con il Consiglio comunale dei Giovani

L’appuntamento, promosso dalla Commissione Ambiente del Consiglio comunale dei giovani di Cerveteri, è patrocinato dall’Assessorato all’Ambiente. Ritrovo fissato per le ore 10:00 di sabato 31 maggio alla sinistra dello stabilimento da Ezio alla Torretta

“Una giornata per il mare, per le nostre spiagge, per l’ambiente e per il futuro”.

Così Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri annuncia la prima edizione del “Clean-Up Day”, giornata di sensibilizzazione e pulizia volontaria della spiaggia organizzata dalla Commissione Ambiente del Consiglio comunale dei Giovani che avrà luogo sabato 31 maggio alle ore 10:00. L’appuntamento, è alla sinistra dello Stabilimento Ezio alla Torretta.

“Sensibilizzare su un tema come quello della tutela delle nostre spiagge è sempre importante, in particolar modo in questo periodo di apertura della stagione balneare e dell’arrivo nella nostra città di tanti villeggianti e bagnanti – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi – è basilare infatti che possiamo avere e pretendere delle spiagge e degli ambienti puliti e sgomberi da rifiuti solo se noi per primi evitiamo di abbandonare i nostri rifiuti. Purtroppo invece, troppo spesso siamo costretti a dover commentare immagini, provenienti non solamente da Cerveteri o in giro per l’Italia, ma da ogni angolo del mondo che vedono distese di rifiuti lasciati in spiaggia e poi inghiottiti dal mare con conseguenze gravi e spesso senza ritorno”.

“Questa prima giornata di ‘Clean-Up Day’ si svolgerà tra l’altro in un tratto della nostra meraviglioso e unico nel Lazio – ha aggiunto Gnazi – ovvero a ridosso della Palude di Torre Flavia, il nostro Monumento Naturalistico che attira sempre un grandissimo numero di appassionati della natura e del mare e che quotidianamente viene curato e promosso, oltre che da Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente titolare dell’area, da molte realtà di volontariato ambientale che svolgono sempre un grande lavoro”.

“Aspetto che come Assessore mi rende ancor più felice di questa iniziativa – prosegue Alessandro Gnazi – è che ad organizzarla sia stata una realtà istituzionale molto importante per Cerveteri, ovvero la Commissione Ambiente del Consiglio comunale dei Giovani. Non può che essere un bellissimo segnale che ad occuparsi di una tematica così delicata siano il Consiglio dei giovani, i cui ragazzi auspichiamo possano diventare validi amministratori della nostra città nel prossimo futuro. A loro, i miei complimenti per questa iniziativa, che spero sia la prima di tante e ai cittadini l’invito ad andarli a trovare e sostenere la campagna di sensibilizzazione”.