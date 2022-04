Civitavecchia Volley: Under 18 F Campionesse Provinciali

È arrivato il risultato cercato con pazienza fin dall’inizio della stagione. Il titolo provinciale Under 18 questa stagione è targato rosso nero

Sono atterrate in finale provinciale per sfidarsi contro due squadre composte da atlete di tutto rispetto, Pallavolo Bracciano e Asp Civitavecchia, e hanno lottato con le unghie e con i denti per arrivare a questo risultato.

Un impegno che si è manifestato durante l’arco di tutta la stagione, una determinazione rara, tipica di atlete più evolute.

Le giovanissime hanno espresso una grande pallavolo imponendosi sulle avversarie 𝖼𝗈𝗇 𝗎𝗇 𝖽𝗈𝗉𝗉𝗂𝗈 3-0.

Un risultato eccezionale anche in considerazione del fatto che le neocampionesse di categoria sono quasi tutte di due e tre anni sotto quota. Questa è la dimostrazione che l’impegno, la costanza e lo sviluppo delle abilità tecniche ripagano sempre.

L’entusiasmo è alle stelle in queste ore in casa Civitavecchia Volley, società presieduta da Viviana Marozza che sta dimostrando sempre di più di essere un punto di riferimento per la pallavolo giovanile locale, anche grazie a collaborazioni sempre più profique su tutto il territorio di riferimento.

Adesso le atlete sono entrate di pieno diritto in corsa per la fase regionale ad eliminazione diretta tra le 16 migliori formazioni del Lazio che si scontreranno per decretare la vincitrice del Titolo Regionale.

La prima gara della fase regionale si terrà subito dopo Pasqua contro SCK Volley Cali Roma.

“Sono fiero di queste giovani atlete che hanno disputato 2 Garibaldi di altissimo livello dimostrando una determinazione che è tipica divatlete molto più evolute”.

“A loro i miei complimenti e ringraziamenti per aver creduto fino in fondo e aver avuto fiducia in questo progetto. Ringrazio anche la società Sporting Viterbo che ha contribuito al successo mettendo a nostra disposizione due atlete di spessore e, infine, la mia Dirigente Antonella Romitivi che ci ha supportato con dedizione e affetto- ha affermato coach Cristiano Cesarini- Infine dedico questa vittoria a un amico che non c’è più, ma che fino a quando è stato tra noi, ci ha sempre creduto veramente.”

Le Campionesse Under 18 Provinciale:

Valeria Simeone, Aurora Filipponi, Maria Grazia Santurbano, Cristina Camilli, Miriam Bellomo, Flaminia Cesarini, Carola Quartieri, Alessia Faedda, Michela Santurbano, Sara Catanesi, Marta Parrano, Angelica Dominici, Francesca Bottiglieri, Aurora Tavella, Mariagiulia Quintieri, Ilaria Basile e Irene Biretti.