Le limitazioni interesseranno varie vie, strade e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento

Civitavecchia, torna Vivicittà: tutte le limitazioni al traffico –

Domenica torna Vivicittà, la tradizionale manifestazione podistica di primavera. Dal comando di Polizia locale, giunge quindi la comunicazione a tutti gli utenti della strada che trasmettiamo di seguito.

Si comunica che, in occasione della manifestazione sportiva “Vivicittà 2022”, che interesserà varie vie, strade e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta:

Dalle ore 14:00 del giorno 2 aprile 2022 fino alle ore 13:00 del giorno 3 aprile 2022, in via Giordano Bruno, su entrambi i lati sarà vietata la sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata.

La sosta sarà vietata anche dalle ore 07:00 fino alle ore 13:00 del giorno 3 aprile 2022, in:

Viale Garibaldi, entrambi i lati del tratto compreso tra via G. Bruno e largo Plebiscito;

Piazzale Degli Eroi, solo parte asfaltata;

Via Santa Fermina, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi.

Dalle ore 08:30 del giorno 03 aprile 2022 e fino a cessate esigenze, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.