Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco

Civitavecchia, Tedesco: “sul Coronavirus nessun allarmismo ma chiedo collaborazione” – Nella riunione dell’unità di crisi di questa mattina, alla presenza delle massime autorità locali marittime, sanitarie e militari, insieme al Coordinatore di Protezione Civile Valentino Arillo e al direttore della ASL ROMA 4 Giuseppe Quintavalle abbiamo affrontato il tema dell’emergenza nazionale sanitaria dichiarata dal Governo alla luce dei due casi avvenuti in pochissimi giorni (pur in bassa stagione) nel nostro porto che per posizione e flussi è esposto a quel rischio più di ogni altro hub logistico.

Preso atto che il Ministero della Salute ha riconosciuto le modalità utilizzate giovedì scorso su nostra richiesta come prassi da adottare per il traffico marittimo (quindi in caso di sospetto caso di infezione, prima dell’esito dei test da parte dell’Istituto Spallanzani, non scende nessuno), ho sottolineato ai presenti la necessità di evitare difetti di comunicazione; è fondamentale per la gestione ottimale dell’emergenza che l’Amministrazione comunale sia “tenuta costantemente al corrente” di ciò che accade nello scalo. Auspico comunque una riflessione ai massimi livelli sul comportamento da tenere per i porti, soprattutto nel momento in cui si è deciso di limitare i voli nazionali.

Dalla riunione della Unità di crisi è inoltre emersa la necessità di creare un “Comitato Operativo” che si preoccupi anche delle procedure, in vista della imminente alta stagione turistica con conseguente aumento dei flussi passeggeri.

Civitavecchia, Tedesco: “sul Coronavirus nessun allarmismo ma chiedo collaborazione”