Coronavirus, i morti salgono a 425

Il coronavirus fa la prima vittima ad Hong Kong. Come riporta adnkronos una portavoce dell’ospedale Princess Margaret ha confermato la morte di un uomo di 39 anni: le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. Sarebbe morto a causa di un infarto.

Il bilancio dei morti in Cina, intanto, è salito a 425, come riferitsce la commissione sanitaria nazionale. Sale a quota 20mila il numero delle persone contagiate in tutto il Paese.